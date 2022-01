Consiglio di Stato: Urso,'Frattini uomo istituzioni, sue capacità riconosciute' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Desidero rivolgere a Franco Frattini vive congratulazioni per il prestigioso incarico al quale oggi è Stato designato. Si tratta di un autorevole riconoscimento alla sua persona e alla sua storia e il fatto che questa designazione sia giunta all'unanimità conferma quanto le sue competenze e capacità siano ampiamente riconosciute. Competenze e capacità che ciascuno di noi ha avuto modo di apprezzare. Sono certo che anche in questo nuovo ruolo, saprà mettere al servizio della Giustizia le sue qualità di uomo delle istituzioni". Lo dichiara il senatore Adolfo Urso, presidente del Copasir. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Desidero rivolgere a Francovive congratulazioni per il prestigioso incarico al quale oggi èdesignato. Si tratta di un autorevole riconoscimento alla sua persona e alla sua storia e il fatto che questa designazione sia giunta all'unanimità conferma quanto le sue competenze esiano ampiamente. Competenze eche ciascuno di noi ha avuto modo di apprezzare. Sono certo che anche in questo nuovo ruolo, saprà mettere al servizio della Giustizia le sue qualità didelle". Lo dichiara il senatore Adolfo, presidente del Copasir.

