Consiglio di Stato | Schifani Fi | ' buon lavoro a Frattini'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Franco Frattini, neo Presidente del Consiglio di Stato. Le competenze e la professionalità che lo contraddistinguono saranno certamente un valore aggiunto importante per la guida di un settore fondamentale per la crescita del Paese, quale è la giustizia amministrativa". Lo dichiara il senatore di Forza Italia ed ex presidente del Senato, Renato Schifani.

