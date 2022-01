Consiglio di Stato: Pittella (Pd), 'auguri a Frattini, sarà guida preziosa' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "auguri @FrancoFrattini. La sua caratura di giurista, il suo tratto di gentiluomo saranno preziosi alla guida dell'alta giurisdizione cui è chiamato, tanto importante perché vertice della giustizia amministrativa ma anche deposito di sapere per il governo e le istituzioni". Lo scrive in un tweet il senatore del Pd Gianni Pittella. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "@Franco. La sua caratura di giurista, il suo tratto di gentiluomo saranno preziosi alladell'alta giurisdizione cui è chiamato, tanto importante perché vertice della giustizia amministrativa ma anche deposito di sapere per il governo e le istituzioni". Lo scrive in un tweet il senatore del Pd Gianni

Advertising

Agenzia_Ansa : Sassoli, sta per iniziare il consiglio ministri per i funerali di Stato. Le esequie sono in programma venerdì, doma… - Linkiesta : Mattarella, Draghi e il lugubre crepuscolo della politica del selfie Ci sono molti motivi per augurarsi la rielezi… - PE_Italia : Funerali di Stato per il Presidente David Sassoli: oggi alle 12 le esequie nella Basilica di Santa Maria degli Ange… - lnotarantonio : RT @TgLa7: Giustizia: Franco #Frattini designato presidente Consiglio Stato - farci_diego : RT @_DAGOSPIA_: FLASH - FRANCO FRATTINI È IL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO... -