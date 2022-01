Consiglio di Stato: Franco Frattini nominato presidente (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'AdnKronos, Franco Frattini è Stato nominato presidente del Consiglio di Stato. L'ex ministro degli Esteri è Stato eletto all'unanimità dall'organo di autogoverno di Palazzo Spada. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'AdnKronos,deldi. L'ex ministro degli Esteri èeletto all'unanimità dall'organo di autogoverno di Palazzo Spada.

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio Stato Franco Frattini è il nuovo presidente del Consiglio di Stato di L'ex ministro alla guida del massimo grado della giustizia amministrativa. Franco Frattini è il nuovo presidente del Consiglio di Stato. Lo si apprende in ambienti parlamentari. La nomina era nell'aria, dopo che l'attuale presidente Filippo Patroni Griffi è stato eletto quindicesimo giudice costituzionale. L'ex ...

Balneari, Fratelli d'Italia presenta ricorso contro sentenze Consiglio di Stato Mondo Balneare Consiglio di Stato: Pittella (Pd), 'auguri a Frattini, sarà guida preziosa' Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Auguri @FrancoFrattini. La sua caratura di giurista, il suo tratto di gentiluomo saranno preziosi alla guida dell'alta giurisdizione cui è chiamato, tanto importante ...

