Consiglio di Stato | Bernini Fi | ' competenza Frattini valore aggiunto'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Congratulazioni a Franco Frattini, designato presidente del Consiglio di Stato. La sua professionalità e le sue competenze di giurista sono un valore aggiunto indiscusso. Le sue qualità umane, inoltre, qualificheranno al meglio questa Presidenza in un momento storico così delicato per il nostro Paese. A Frattini i migliori auguri di buon lavoro a nome mio personale e di tutti i senatori di Forza Italia". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Fi.

