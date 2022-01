"Conflitto di interessi, chi ha detto il falso": la bomba di Maria Rita Gismondo su vaccino e Big Pharma (Di venerdì 14 gennaio 2022) A Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4 e tornato dopo lo stop per le feste, si parla di Covid e vaccino. Ospite in studio ecco la microbiologa del Sacco di Milano, Maria Rita Gismondo, una voce relativamente fuori dal coro tra gli esperti che animano il dibattito televisivo. Il punto è che sul vaccino anti-Covid esprime delle posizioni chiare, ultra-favorevoli al siero ma che operano qualche distinguo non così consueto. "Volevo dire una cosa aggravante sulle prospettive del vaccino, che sia benvenuto, io sono una vaccinista. Il vaccino ci ha risolto una prima fase nella quale non avevamo alternative - premette la Gsimondo -. Però voglio dire che quando già a giugno 2020 si sentiva dire, anche con un Conflitto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) A Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4 e tornato dopo lo stop per le feste, si parla di Covid e. Ospite in studio ecco la microbiologa del Sacco di Milano,, una voce relativamente fuori dal coro tra gli esperti che animano il dibattito televisivo. Il punto è che sulanti-Covid esprime delle posizioni chiare, ultra-favorevoli al siero ma che operano qualche distinguo non così consueto. "Volevo dire una cosa aggravante sulle prospettive del, che sia benvenuto, io sono una vaccinista. Ilci ha risolto una prima fase nella quale non avevamo alternative - premette la Gsimondo -. Però voglio dire che quando già a giugno 2020 si sentiva dire, anche con undi ...

