Conferenza stampa Tudor: «Protocollo Covid? Dobbiamo adeguarci e avere fortuna»

Igor Tudor ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida di domenica contro il Sassuolo al Mapei Stadium

Igor Tudor ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida di domenica contro il Sassuolo. Le parole dell'allenatore dell'Hellas Verona: 

POSIZIONE IN CLASSIFICA – «Non ho nessun pensiero a riguardo, sono contento di come siamo messi. Sto lavorando, stiamo facendo bene. Il Verona parte sempre per salvarsi, da quel punto di vista siamo contenti. Abbiamo iniziato molto bene il girone di ritorno. Grande gara contro lo Spezia e buona con la Salernitana. Difficile da spiegare la sconfitta di domenica. Per non parlare dell'arbitro, dopo la partita sono stato troppo blando». 

SIMEONE – «Per me è stato il capocannoniere del girone d'andata, giocando nell'Hellas. Ha fatto qualcosa ...

