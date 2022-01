Conferenza Juventus-Udinese | Allegri | “Bonucci ha avuto un risentimento”

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 14 gennaio 2022) L’allenatore della, Massimiliano, ha parlato inprima della partita casalinga contro l’di Cioffi.: “Rientra Szczesny” L’allenatore dei bianconeri ha parlato cosi dei giocatori in scadenza: “C’è troppo clamore per questa storia qua. Anche i manager di azienda arrivano a scadenza. Nel calcio bisogna andare in campo e fare. Ci possono anche essere delle decisioni dei giocatori che vogliono cambiare aria, non è sempre colpa della società.. Ma fino alla fine devono giocare. Se vai in campo e fai male non trovi il contratto né alla Juve né da un’altra parte. Se fai bene invece è il contrario, quindi conta solo fare bene. Essere in scadenza può essere un valore aggiunto se sfruttato ...