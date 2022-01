Concorso Ministero Salute, 27 funzionari area finanziaria e amministrativa: graduatorie (Di venerdì 14 gennaio 2022) **aggiornamento del 14/01/2022: nella Gazzetta Ufficiale n.4 del 14 gennaio 2022 è stato pubblicato l’avviso relativo alle graduatorie finali dei concorsi pubblici, per esami, per copertura di 27 posti di personale non dirigenziale di vari profili professionali, da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, del ruolo dei dipendenti, a tempo pieno ed indeterminato. Leggi l’avviso *aggiornamento del 15/10/2021: Nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021 sono stati pubblicati i diari delle prove scritte, che si svolgeranno presso la sede del Ministero della Salute sito in viale G. Ribotta, 5 Roma – EUR. Calendario funzionario giuridico: si svolgerà il giorno 12 novembre 2021, in due sessioni d’esame. I candidati, pertanto, sono invitati a presentarsi secondo il seguente ordine ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 14 gennaio 2022) **aggiornamento del 14/01/2022: nella Gazzetta Ufficiale n.4 del 14 gennaio 2022 è stato pubblicato l’avviso relativo allefinali dei concorsi pubblici, per esami, per copertura di 27 posti di personale non dirigenziale di vari profili professionali, da inquadrare nella terzafunzionale, fascia retributiva F1, del ruolo dei dipendenti, a tempo pieno ed indeterminato. Leggi l’avviso *aggiornamento del 15/10/2021: Nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021 sono stati pubblicati i diari delle prove scritte, che si svolgeranno presso la sede deldellasito in viale G. Ribotta, 5 Roma – EUR. Calendarioo giuridico: si svolgerà il giorno 12 novembre 2021, in due sessioni d’esame. I candidati, pertanto, sono invitati a presentarsi secondo il seguente ordine ...

