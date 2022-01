Concorsi Regione Puglia, 306 diplomati: domande da oggi (Di venerdì 14 gennaio 2022) **aggiornamento del 14/01/2022: a partire da oggi, venerdì 14 gennaio 2022, è possibile inviare la propria domanda di partecipazione al concorso. La procedura sarà attiva fino al 12 febbraio. *aggiornamento dell’11/01/2022: Nella Gazzetta Ufficiale numero 3 dell’11 gennaio 2022 è stato pubblicato un avviso relativo ai Concorsi Regione Puglia per 306 diplomati. Nell’avviso viene riportato che la procedura per l’invio della domanda sarà attiva solo dal 14 gennaio 2022, sempre attraverso il portale Step One 2019. Sarà possibile fare domanda fino al 12 febbraio 2022. Leggi l’avviso Nuove assunzioni in arrivo con i Concorsi Regione Puglia. Sono stati indetti 25 bandi di selezione pubblica per il reclutamento di un totale di 306 unità di personale ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 14 gennaio 2022) **aggiornamento del 14/01/2022: a partire da, venerdì 14 gennaio 2022, è possibile inviare la propria domanda di partecipazione al concorso. La procedura sarà attiva fino al 12 febbraio. *aggiornamento dell’11/01/2022: Nella Gazzetta Ufficiale numero 3 dell’11 gennaio 2022 è stato pubblicato un avviso relativo aiper 306. Nell’avviso viene riportato che la procedura per l’invio della domanda sarà attiva solo dal 14 gennaio 2022, sempre attraverso il portale Step One 2019. Sarà possibile fare domanda fino al 12 febbraio 2022. Leggi l’avviso Nuove assunzioni in arrivo con i. Sono stati indetti 25 bandi di selezione pubblica per il reclutamento di un totale di 306 unità di personale ...

