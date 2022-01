Comprare casa in montagna: mercato in risalita e forte interesse per le località italiane (Di venerdì 14 gennaio 2022) MILANO – “Il mercato della casa vacanza ha avuto un buon recupero già subito dopo il primo lockdown. I nostri dati ci dicono che la percentuale di chi ha acquistato come casa vacanza nel primo semestre del 2021 è al 6,4% dal 5,5% del periodo pre-pandemia. La chiusura forzata ha portato ad una maggiore richiesta di abitazioni in località turistiche al fine di avere una valvola di sfogo o un luogo dove poter trascorrere eventuali altri lockdown. La possibilità poi di poter lavorare in smart working ha fatto in modo che in tanti decidessero di farlo proprio da queste località sia durante il lockdown sia nei periodi successivi”. Lo afferma Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa. La tipologia più richiesta e compravenduta è il piccolo trilocale ma, dopo il 2019, è ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 14 gennaio 2022) MILANO – “Ildellavacanza ha avuto un buon recupero già subito dopo il primo lockdown. I nostri dati ci dicono che la percentuale di chi ha acquistato comevacanza nel primo semestre del 2021 è al 6,4% dal 5,5% del periodo pre-pandemia. La chiusura forzata ha portato ad una maggiore richiesta di abitazioni inturistiche al fine di avere una valvola di sfogo o un luogo dove poter trascorrere eventuali altri lockdown. La possibilità poi di poter lavorare in smart working ha fatto in modo che in tanti decidessero di farlo proprio da questesia durante il lockdown sia nei periodi successivi”. Lo afferma Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecno. La tipologia più richiesta e compravenduta è il piccolo trilocale ma, dopo il 2019, è ...

Advertising

Lopinionista : Comprare casa in montagna: mercato in risalita e forte interesse per le località italiane - sciuratricex : ieri sono uscita apposta per comprare le cicche e oggi le ho dimenticate a casa - FbUrbani : RT @Quantum_unicorn: @LaPravdania Cr0setto dimentica le chiavi di casa, costretto a comprare un'altra casa - logos_86 : RT @Mereditella: A prescindere DA TUTTO. Un rappresentante dello stato (s) che dichiara alla stampa: 'chi non é un regola con (qualunque… - clarence_von : Speriamo non sia nulla di grave Tomori.. se no servirà comprare un centrale titolare e non scappati di casa -