Commisso Franchi, gli eredi Nervi: «Personaggio orripilante, siamo indignati» (Di venerdì 14 gennaio 2022) Gli eredi Nervi sono rimasti indignati dalla parole di Commisso sullo stadio Franchi e ora sono pronti a querelare il presidente della Fiorentina In una intervista al Financial Times, Rocco Commisso si è scagliato duramente contro lo stadio Artemio Franchi. Le parole del presidente della Fiorentina non sono però piaciute agli eredi di Pier Luigi Nervi, l’ingegnere che progettò l’impianto, e in una intervista a La Repubblica, Elisabetta Margherita Nervi si è detta pronta a querelare il patron viola. INDIGNAZIONE – «orripilante. siamo allibiti, sconcertati e indignati dalle parole di Commisso. Certamente questa uscita la dice lunga sul ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Glisono rimastidalla parole disullo stadioe ora sono pronti a querelare il presidente della Fiorentina In una intervista al Financial Times, Roccosi è scagliato duramente contro lo stadio Artemio. Le parole del presidente della Fiorentina non sono però piaciute aglidi Pier Luigi, l’ingegnere che progettò l’impianto, e in una intervista a La Repubblica, Elisabetta Margheritasi è detta pronta a querelare il patron viola. INDIGNAZIONE – «allibiti, sconcertati edalle parole di. Certamente questa uscita la dice lunga sul ...

Advertising

Ailand1992 : RT @CalcioFinanza: La famiglia Nervi contro Commisso dopo le parole sullo stadio Franchi: «Valutiamo una querela» - LucianoSpinosi : @firenzeviola_it #Commisso ha ragione. Di sicuro intendeva dire che 'attualmente', nelle condizioni in cui versa, i… - Bibolottistuta1 : RT @Fabrizio__66: In fondo #Commisso ha semplicemente ripetuto le parole dei quarantamila del Franchi quando vanno nei cessi a pisciare, so… - Raidersin : RT @Fabrizio__66: In fondo #Commisso ha semplicemente ripetuto le parole dei quarantamila del Franchi quando vanno nei cessi a pisciare, so… - vtr74 : RT @Fabrizio__66: In fondo #Commisso ha semplicemente ripetuto le parole dei quarantamila del Franchi quando vanno nei cessi a pisciare, so… -