CNA Lombardia | «FSBA funziona a pieno regime | ma il Governo assicuri i fondi anche nel 2022»

(Di venerdì 14 gennaio 2022) CNAplaude almento del, Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’artigianato, che, con l’ultima somma messa nella disponibilità del Fondo dal Ministero del Lavoro, ha provveduto a distribuire in totale circa 4.300.000 dei 5.380.000 euro relativi al fabbisogno messo a disposizione a copertura delle richieste di Cassa Integrazione Covid presentate a novembre 2021. Inoltre, in attesa della verifica definitiva, per il mese di dicembre 2021, si ipotizza che il fabbisogno totale per lada richiedere al Ministero, comprensivodel residuo non pagato dei mesi precedenti, dovrebbe aggirarsi all’incirca sui 6 milioni di euro. «Si tratta di uno strumento fondamentale, che ilha pienamente riconosciuto nella Manovra come pilatro ...