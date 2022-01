Ciondolo “ANTI-5G” ritirato dalle vendite | gli scienziati lo definiscono radioattivo

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Sul web stanno spopolando i cosiddetti ciondoli-5G, sponsorizzati da dietrologi e complottisti convinti che la tecnologia elettromagnetica di nuova generazione basata sulle onde sottili possa essere dannosa per la salute. Uno studio olandese rivela però che il vero rischio per la salute sta nascosto proprio nei ciondoli! Una diffusa teoria del complotto sostiene che la tecnologia 5G sia dannosa per la salute umana (Pixabay) – curiosauro.itCiondoli-5G radioattivi I ciondoli-5G sono presentati come strumenti di protezione dai campi elettromagnetici “nocivi”, compreso il temutissimo 5G. Secondo i produttori e i venditori, il talismano, strutturato in tre o più piastrine metalliche, rafforzerebbe anche il fisico e lo spirito. Dunque, moltissimi utenti contrari al 5G (e forse ignari di vivere nel ventunesimo secolo) hanno ...

