Cinque nuovi arresti per l’assalto alla Cgil del 9 ottobre. C’è anche il leader catanese di Forza Nuova e altri attivisti del movimento No Green Pass (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Digos di Roma ha eseguito questa mattina un’ordinanza d’arresto, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, nei confronti di Cinque persone che, sempre secondo quanto riferisce la Polizia, “hanno preso parte attiva nelle azioni di devastazione e saccheggio perpetrate lo scorso 9 ottobre ai danni della sede nazionale del principale sindacato dei lavoratori italiano: la Cgil” (leggi l’articolo). “I reati contestati sono – riferisce una nota della Questura di Roma -, oltre all’associazione, la devastazione ed il saccheggio, nonché la resistenza con violenza perpetrata ai danni delle forze dell’ordne impiegate nell’azione di contrasto dei disordini, verificatisi il 9 ottobre scorso, nei quali sono rimaste coinvolte molte persone, con a capo il noto leader capitolino di Forza ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Digos di Roma ha eseguito questa mattina un’ordinanza d’arresto, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, nei confronti dipersone che, sempre secondo quanto riferisce la Polizia, “hanno preso parte attiva nelle azioni di devastazione e saccheggio perpetrate lo scorso 9ai danni della sede nazionale del principale sindacato dei lavoratori italiano: la” (leggi l’articolo). “I reati contestati sono – riferisce una nota della Questura di Roma -, oltre all’associazione, la devastazione ed il saccheggio, nonché la resistenza con violenza perpetrata ai danni delle forze dell’ordne impiegate nell’azione di contrasto dei disordini, verificatisi il 9scorso, nei quali sono rimaste coinvolte molte persone, con a capo il notocapitolino di...

