Ciclocross, Coppa del Mondo 2021/22: penultima tappa della stagione a Flamanville (Di venerdì 14 gennaio 2022) La stagione di Coppa del Mondo di Ciclocross 2021/22 è ormai agli sgoccioli, nel weekend si correrà a Flamanville, in Francia per la penultima tappa della stagione. Il percorso della località dell’estremo nord della Francia, nota ai più per la centrale nucleare costruita negli anni ’80 e più volte al centro di polemiche ed incidenti, farà il proprio debutto sul massimo circuito delle due ruote sulla terra e sul fango, dopo aver ospitato gare di seconda categoria negli ultimi anni. Qui si chiuderà inoltre la stagione di Coppa per le categorie Uomini e Donne Junior e Uomini Under 23, in seguito alla cancellazione della gare a loro ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ladideldi/22 è ormai agli sgoccioli, nel weekend si correrà a, in Francia per la. Il percorsolocalità dell’estremo nordFrancia, nota ai più per la centrale nucleare costruita negli anni ’80 e più volte al centro di polemiche ed incidenti, farà il proprio debutto sul massimo circuito delle due ruote sulla terra e sul fango, dopo aver ospitato gare di seconda categoria negli ultimi anni. Qui si chiuderà inoltre ladiper le categorie Uomini e Donne Junior e Uomini Under 23, in seguito alla cancellazionegare a loro ...

