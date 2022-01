Ciclismo, Marco Frigo: “Un altro anno tra le Continental mi farà bene. Sono adatto alle corse a tappe” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Marco Frigo è un ragazzo paziente e conscio dei propri mezzi. Infatti il vicentino classe 2000, dopo un anno con la Zalf Euromobil Fior e due con la SEG Racing Academy, ha deciso di fare correre ancora un anno tra le Continental prima del salto nel mondo dei grandi. Questa stagione l’atleta di San Giuseppe di Cassola correrà con la Israel Cycling Academy, formazione satellite della Israel Start-Up Nation squadra con cui esordirà tra i professionisti la prossima stagione. Il suo 2021 però è stato influenzato dalla notizia della chiusura della SEG Racing Team, formazione che ha lanciato anche Alberto Dainese ed Edoardo Affini: “La notizia della chiusura della squadra è stato un fulmine a ciel sereno, nessuno se lo sarebbe aspettato. Egoisticamente parlando però io ero tranquillo perché avevo già un’altra ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022)è un ragazzo paziente e conscio dei propri mezzi. Infatti il vicentino classe 2000, dopo uncon la Zalf Euromobil Fior e due con la SEG Racing Academy, ha deciso di fare correre ancora untra leprima del salto nel mondo dei grandi. Questa stagione l’atleta di San Giuseppe di Cassola correrà con la Israel Cycling Academy, formazione satellite della Israel Start-Up Nation squadra con cui esordirà tra i professionisti la prossima stagione. Il suo 2021 però è stato influenzato dalla notizia della chiusura della SEG Racing Team, formazione che ha lanciato anche Alberto Dainese ed Edoardo Affini: “La notizia della chiusura della squadra è stato un fulmine a ciel sereno, nessuno se lo sarebbe aspettato. Egoisticamente parlando però io ero tranquillo perché avevo già un’altra ...

