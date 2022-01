“Ci ha lasciati”. Lutto nell’Italia illustre, l’addio nella famiglia Agnelli (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lutto in casa Agnelli. I suoi occhi si chiudono per sempre all’età di 97 anni. Un vuoto incolmabile quello lasciato dal conte Pio Teodorani Fabbri, marito di Maria Sole Agnelli, una delle sorelle di Gianni Agnelli. Muore nella casa di Torre in Pietra, vicino a Roma, dove viveva con la moglie. Secondo quanto appreso da Adnkronos, i funerali si terranno lunedì 17 gennaio, alle ore 15, nella chiesa di San Domenico a Cesena, città dove era nato il 23 marzo 1924. La salma sarà poi tumulata nella tomba di famiglia, nel cimitero urbano di Ponte Abbadesse. “Siamo sempre stati orgogliosi della sua presenza – ricorda l’attuale presidente di HippoGroup Massimo Antoniacci –, il suo contributo si è rivelato prezioso in ogni occasione. Veniva da Roma ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022)in casa. I suoi occhi si chiudono per sempre all’età di 97 anni. Un vuoto incolmabile quello lasciato dal conte Pio Teodorani Fabbri, marito di Maria Sole, una delle sorelle di Gianni. Muorecasa di Torre in Pietra, vicino a Roma, dove viveva con la moglie. Secondo quanto appreso da Adnkronos, i funerali si terranno lunedì 17 gennaio, alle ore 15,chiesa di San Domenico a Cesena, città dove era nato il 23 marzo 1924. La salma sarà poi tumulatatomba di, nel cimitero urbano di Ponte Abbadesse. “Siamo sempre stati orgogliosi della sua presenza – ricorda l’attuale presidente di HippoGroup Massimo Antoniacci –, il suo contributo si è rivelato prezioso in ogni occasione. Veniva da Roma ...

