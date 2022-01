Chi era Domenico Biscardi: da Stamina ai vaccini e alla cura Di Bella fino al “mistero” sulla sua morte (Di venerdì 14 gennaio 2022) La mattina del 13 gennaio 2022, presso la Chiesa Santa Maria degli Angeli a San Nicola La Strada (Caserta), si è celebrato il funerale di Domenico “Mimmo” Biscardi, uno dei tanti guru delle teorie del complotto e di quelle No vax in Italia. Alcuni lo chiamavano “dottor scie chimiche”, altri lo ricordano per aver sostenuto la presunta “cura Di Bella”, mentre nel corso della pandemia è diventato quello che sosteneva l’assurdo collegamento tra il Bluetooth e i vaccinati (ne parliamo qui). La conferma del suo decesso proviene non solo dalle chat dei suoi amici, a partire dal 12 gennaio, ma anche dalla stessa parrocchia contattata telefonicamente da Open e dai video della celebrazione diffusi attraverso i social. In questi giorni sono diventati particolarmente virali alcuni suoi interventi, tutti ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 gennaio 2022) La mattina del 13 gennaio 2022, presso la Chiesa Santa Maria degli Angeli a San Nicola La Strada (Caserta), si è celebrato il funerale di“Mimmo”, uno dei tanti guru delle teorie del complotto e di quelle No vax in Italia. Alcuni lo chiamavano “dottor scie chimiche”, altri lo ricordano per aver sostenuto la presunta “Di”, mentre nel corso della pandemia è diventato quello che sosteneva l’assurdo collegamento tra il Bluetooth e i vaccinati (ne parliamo qui). La conferma del suo decesso proviene non solo dalle chat dei suoi amici, a partire dal 12 gennaio, ma anche dstessa parrocchia contattata telefonicamente da Open e dai video della celebrazione diffusi attraverso i social. In questi giorni sono diventati particolarmente virali alcuni suoi interventi, tutti ...

