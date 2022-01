Chi è Virginia Giuffre | la donna che ha messo alla sbarra il principe Andrea

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 14 gennaio 2022)ha sempre vissuto di fronte al mare. Prima in California, dove nasce comeRoberts nel 1983, poi in Florida dove si trasferisce a soli quattro anni. Oggi a Perth, in Australia, insieme al marito e tre figli. Ed è qui che l’Fbi, nel 2007, l’ha raggiunta per interrogarla in merito all’inchiesta su Jeffrey Epstein. Anche la, infatti, è stata vittima da adolescente di traffico e abuso sessuale da parte dell’imprenditore e dei suoi potenti soci. Entrata nel giro di minorennisu da Epstein e Ghislaine Maxwell, sua compagna e complice,, anni dopo, ha lanciato una causa civile contro una persona molto nota: ildi Gran Bretagna, il terzo figlio della Regina Elisabetta. Il ...