Chi è il ministro dell’Immigrazione Hawke, il Salvini australiano che ha espulso Djokovic (Di venerdì 14 gennaio 2022) Bene, bravi, bis. L’integerrima Australia che per ben due volte ha ritirato il visto al tennista più forte del mondo, ha la faccia bonacciona di Alex Hawke, il ministro dell’Immigrazione che s’è ritrovato tra le mani il caso politico e diplomatico più abrasivo dello sport moderno. È a lui che anche pubblicamente il premier Morrison ha mollato oneri e onori di una decisione che lo stesso ordinamento australiano prevede come del tutto personalistica: sceglie lui, ne ha pieno potere, se può fregare anche dei tribunali. Gli è garantita la prerogativa di cacciare a pedate dal Paese chiunque “per il bene dell’Australia. Certo, è ammessa la trafila dei ricorsi, è pur sempre una democrazia l’Australia per chi può permettersela. Però, intanto, sul quel muro alla frontiera – come il Colonnello Jessep in Codice Rosso (“voi mi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 gennaio 2022) Bene, bravi, bis. L’integerrima Australia che per ben due volte ha ritirato il visto al tennista più forte del mondo, ha la faccia bonacciona di Alex, ilche s’è ritrovato tra le mani il caso politico e diplomatico più abrasivo dello sport moderno. È a lui che anche pubblicamente il premier Morrison ha mollato oneri e onori di una decisione che lo stesso ordinamentoprevede come del tutto personalistica: sceglie lui, ne ha pieno potere, se può fregare anche dei tribunali. Gli è garantita la prerogativa di cacciare a pedate dal Paese chiunque “per il bene dell’Australia. Certo, è ammessa la trafila dei ricorsi, è pur sempre una democrazia l’Australia per chi può permettersela. Però, intanto, sul quel muro alla frontiera – come il Colonnello Jessep in Codice Rosso (“voi mi ...

