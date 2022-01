Chi è Giacomo Cavalli | il presunto nuovo fidanzato di Diletta Leotta?

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo la relazione ormai finita con l’attore Can Yaman,sembra essersi trovata una nuova fiamma. Per diverso tempo laha taciuto sulla sua vita privata ma adesso il settimanale ‘Chi’ l’ha beccata in compagnia di un uomo. Tranne alcune foto che l’hanno vista ritratta in compagnia delle sue migliore amiche e della sua famiglia,ha mantenuto il silenzio stampa sulla sua vita amorosa. La relazione con Can Yaman è finita quest’estate, ma sono bastasti pochi mesi per dimenticare l’ex flirt. LEGGI ANCHE => “Ho pensato che la mia vita fosse finita”:torna sulle sue foto rubate Già dall’autunno 2021 circolavano voci su una possibile ‘conoscenza’ con il modello, della storica ...