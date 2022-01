Che fine ha fatto Younes? Il tedesco, ancora del Napoli, va in Arabia Saudita (Di venerdì 14 gennaio 2022) Eintracht Frankfurt winger Amin Younes is set to join Al-Ettifaq Club in Saudi Arabia. Done deal, medical completed today. #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2022 Un’annata, a Francoforte, ben al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Che gli aveva permesso, a marzo dell’anno scorso, di riconquistare anche la convocazione della Nazionale tedesca: non certo una cosa da tutti. Poi, come spesso gli è capitato in carriera – qualcuno ricorderà la vicenda del nonno, che gli fece rinunciare al trasferimento al Napoli a gennaio dopo aver già firmato il contratto – Amin Younes è ripiombato nell’anonimato, per lo più a causa di vicende extra campo. Zero presenze nella Bundes di quest’anno, problemi con la società e con l’allenatore. Così è maturata la scelta di trasferirsi già a gennaio, distruggendo, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 gennaio 2022) Eintracht Frankfurt winger Aminis set to join Al-Ettifaq Club in Saudi. Done deal, medical completed today. #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2022 Un’annata, a Francoforte, ben al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Che gli aveva permesso, a marzo dell’anno scorso, di riconquistare anche la convocazione della Nazionale tedesca: non certo una cosa da tutti. Poi, come spesso gli è capitato in carriera – qualcuno ricorderà la vicenda del nonno, che gli fece rinunciare al trasferimento ala gennaio dopo aver già firmato il contratto – Aminè ripiombato nell’anonimato, per lo più a causa di vicende extra campo. Zero presenze nella Bundes di quest’anno, problemi con la società e con l’allenatore. Così è maturata la scelta di trasferirsi già a gennaio, distruggendo, ...

