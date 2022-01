Ceriano Laghetto, da lunedì il centro tamponi si sposta in Municipio (Di venerdì 14 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nella giornata di ieri, giovedì 13 gennaio, il sindaco di Ceriano Laghetto Roberto Crippa ha comunicato tramite diretta social un’importante novità per tutta la comunità: il centro tamponi cittadino si sposta al palazzo comunale, in Piazza Lombardia. “La situazione era insostenibile – ha commentato Crippa – serviva uno spazio da dedicare specificatamente all’esecuzione dei tamponi. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 14 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nella giornata di ieri, giovedì 13 gennaio, il sindaco diRoberto Crippa ha comunicato tramite diretta social un’importante novità per tutta la comunità: ilcittadino sial palazzo comunale, in Piazza Lombardia. “La situazione era insostenibile – ha commentato Crippa – serviva uno spazio da dedicare specificatamente all’esecuzione dei. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

