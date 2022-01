Centro nazionale sangue: “Carenze in diverse regioni con ondata Omicron. Rischio di rinvio per gli interventi di chirurgia elettiva” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Carenze di sangue in diverse regioni si stanno registrando in questi giorni e la causa è dovuta alla nuova ondata di contagi da Omicron. Ed è “probabile”, secondo il Centro nazionale sangue che ha lanciato l’allarme, un “peggioramento” nel breve periodo che arriverebbe a causare il “rinvio di interventi in chirurgia elettiva” in vari ospedali d’Italia per “preservare le scorte di emocomponenti”. Sono al momento 1.240 le sacche di sangue richieste e almeno 5 regioni sono in forte difficoltà, avendo già dovuto fare ricorso al sistema di compensazione interregionale. Si tratta di Toscana, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Lazio. Ma segnali di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022)diinsi stanno registrando in questi giorni e la causa è dovuta alla nuovadi contagi da. Ed è “probabile”, secondo ilche ha lanciato l’allarme, un “peggioramento” nel breve periodo che arriverebbe a causare il “diin” in vari ospedali d’Italia per “preservare le scorte di emocomponenti”. Sono al momento 1.240 le sacche dirichieste e almeno 5sono in forte difficoltà, avendo già dovuto fare ricorso al sistema di compensazione interregionale. Si tratta di Toscana, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Lazio. Ma segnali di ...

Advertising

horottoilvetro : RT @fattoquotidiano: Centro nazionale sangue: “Carenze in diverse regioni con ondata Omicron. Rischio di rinvio per gli interventi di chiru… - CoppiniSandra : RT @avisnazionale: Di fronte al calo di donazioni legato alla variante Omicron, arriva l'appello del Centro Nazionale Sangue e del CIVIS.… - fattoquotidiano : Centro nazionale sangue: “Carenze in diverse regioni con ondata Omicron. Rischio di rinvio per gli interventi di ch… - mb021049 : RT @avisnazionale: Di fronte al calo di donazioni legato alla variante Omicron, arriva l'appello del Centro Nazionale Sangue e del CIVIS.… - LucaParry85 : Veramente c'è chi chiedeva godin? Guardate che mentre rescindeva con il cagliari era nel centro sportivo dell'atlet… -