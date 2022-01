Centri commerciali, necessario o no il green pass? Graziano (Adcc): Il decreto crea confusione, va corretto (Di venerdì 14 gennaio 2022) Con la nuova stretta del Governo per arginare la diffusione Covid, dal 1° febbraio in tutti i negozi di prodotti non essenziali si potrà entrare solo con il green pass, ad esclusione degli alimentari, le farmacie, le edicole, i tabacchi e le librerie. E qui sta il punto, per entrare nel centro commerciale si deve mostrare di avere il green pass? E’ una domanda cui risponde il vicepresidente di Adcc-Italia (Associazione dei Direttori dei Centri commerciali) Gaetano Graziano. “Con la nuova stretta che scatterà dal 1° febbraio, sembrerebbe per ora, che non sia necessario un controllo del green pass all’ingresso del centro commerciale, in quanto è sempre consentito l’accesso se ci si deve recare presso gli ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 gennaio 2022) Con la nuova stretta del Governo per arginare la diffusione Covid, dal 1° febbraio in tutti i negozi di prodotti non essenziali si potrà entrare solo con il, ad esclusione degli alimentari, le farmacie, le edicole, i tabacchi e le librerie. E qui sta il punto, per entrare nel centro commerciale si deve mostrare di avere il? E’ una domanda cui risponde il vicepresidente di-Italia (Associazione dei Direttori dei) Gaetano. “Con la nuova stretta che scatterà dal 1° febbraio, sembrerebbe per ora, che non siaun controllo delall’ingresso del centro commerciale, in quanto è sempre consentito l’accesso se ci si deve recare presso gli ...

