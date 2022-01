C'è posta per te, anticipazioni sabato 15 gennaio: gli ospiti della seconda puntata (Di venerdì 14 gennaio 2022) sabato 15 gennaio alle 21:20 su Canale 5 si rinnova l'appuntamento con C'è posta per te, seconda puntata stagionale del people show di Maria De Filippi, giunto alla 25esima edizione. L'esordio di questa annata, ha confermato l'interesse del pubblico televisivo per il programma che, con il racconto di storie di gente comune, entra ogni sabato nelle case di un terzo degli italiani sintonizzati davanti alla TV. Come previsto dal format della trasmissione, due, delle cinque storie raccontate, di solito quella di apertura e quella di chiusura, sono in realtà delle sorprese per il destinatario della posta. Chi scrive alla redazione di C'è posta per te, in questo caso, vuol ringraziare una persona cara facendogli incontrare ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 14 gennaio 2022)15alle 21:20 su Canale 5 si rinnova l'appuntamento con C'èper te,stagionale del people show di Maria De Filippi, giunto alla 25esima edizione. L'esordio di questa annata, ha confermato l'interesse del pubblico televisivo per il programma che, con il racconto di storie di gente comune, entra ogninelle case di un terzo degli italiani sintonizzati davanti alla TV. Come previsto dal formattrasmissione, due, delle cinque storie raccontate, di solito quella di apertura e quella di chiusura, sono in realtà delle sorprese per il destinatario. Chi scrive alla redazione di C'èper te, in questo caso, vuol ringraziare una persona cara facendogli incontrare ...

