Cavallo: «Ha ragione Evra, ci sono almeno due o tre gay in ogni squadra» (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’Equipe ha intervista Josh Cavallo, il primo giocatore in attività a fare coming out. Cavallo ha 22 anni, gioca nell’Adelaide United, la serie A australiana. E che “gli ultimi tre mesi sono stati folli, ma ne è valsa la pena. Quando ho fatto coming out, sentivo di aver già vinto, perché l’avevo fatto per me. Che la reazione della gente fosse buona o cattiva, non mi importava. Ma il modo in cui tutti mi hanno supportato, non solo in Australia, è stato fenomenale”. “Nella partita di sabato scorso contro il Melbourne, sono stato vittima di insulti omofobici. Vieni subito odiato quando commetti un errore in campo. Ho gestito tutto nel miglior modo. Sapevo che sarebbero arrivati, ero preparato. Siamo nel 2022 e se vediamo una coppia gay per strada, non ci meravigliamo. È tempo di avere questa mentalità nello sport. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’Equipe ha intervista Josh, il primo giocatore in attività a fare coming out.ha 22 anni, gioca nell’Adelaide United, la serie A australiana. E che “gli ultimi tre mesistati folli, ma ne è valsa la pena. Quando ho fatto coming out, sentivo di aver già vinto, perché l’avevo fatto per me. Che la reazione della gente fosse buona o cattiva, non mi importava. Ma il modo in cui tutti mi hanno supportato, non solo in Australia, è stato fenomenale”. “Nella partita di sabato scorso contro il Melbourne,stato vittima di insulti omofobici. Vieni subito odiato quando commetti un errore in campo. Ho gestito tutto nel miglior modo. Sapevo che sarebbero arrivati, ero preparato. Siamo nel 2022 e se vediamo una coppia gay per strada, non ci meravigliamo. È tempo di avere questa mentalità nello sport. ...

