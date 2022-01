Catasto | emendamento di tutto il centrodestra contro la riforma del governo sostenuto anche da Lega e Forza Italia

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono ben 93 gli emendamenti presentati dallaallafiscale, cinque dei quali condivisi dail centro destra. Al si là delle dichiarazioni di una concordia nazionale una parte della maggioranza si mette di traverso sulla strada che sta percorrendo ilDraghi. Le elezioni del 2023 non sono poi così lontane e si torna lisciare il pelo agli elettorati di riferimento.e Fratelli d’chiedono quindi lo stralcio delladel, l’ampliamento della mini flat tax, la rateizzazione degli acconti e la riduzione della ritenuta d’acconto sul lavoro autonomo, la costituzionalizzazione dello Statuto del contribuente, e il parere vincolante delle commissioni ai decreti ...

Con un controllo immediato alil Comune può verificare anche tutte le proprietà. Già gli ... nel Dl fiscale in Senato è passato un loroche ha messo a rischio 100mila posti di ......in commissione alla Camera - sarebbe tra i motivi dei vari slittamenti anche del maxi... Fdi e Fi schierati contro la revisione delle regole del. Il voto al momento è previsto il 18 ...Una flat tax fino a centomila euro di reddito. E' la cura choc che serve per rilanciare l'economia nel nostro Paese. A proporla è ...Ma anche lo stralcio della riforma del catasto, la rateizzazione acconti e riduzione della ritenuta d'acconto sul lavoro autonomo. E' il contenuto dei 5 emendamenti alla delega fiscale presentati dall ...