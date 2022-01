Caso Djokovic | ora che succede? I possibili scenari dopo la cancellazione del visto

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Si aprono diversia seguito dell’annullamento deldi Novakda parte del ministro dell’Immigrazione australiano Alex Hakw. La prima ipotesi è cheaccetti la decisione delle Autorità locali lasciando l’Australia. L’annullamento delsenza appello del tennista porterebbe a un possibile ban dall’Australia della durata di 3 anni. Per questo i legali del tennista serbo – che ha già vinto 9 volte lo Slam di Melbourne – potrebbero impugnare la decisione e chiedere un riesame ai giudice: indi vittoria,potrebbe giocare regolarmente agli Australian Open, al via il 17 gennaio. Secondo quanto riporta Agi, però, un nuovo ricorso contro un secondo annullamento potrebbe averetà più ridotte di essere ...

, guerra in tribunale I legali del tennista presenteranno ricorso contro la revoca del visto presso la Federal Circuit and Family Court, come avevano fatto con successo a seguito della prima ...Un'altra opzione prevede invece che i legali del n.1 del mondo impugnino la decisione chiedendo un riesame giurisdizionale: indi vittoriagiocherà regolarmente gli , altrimenti dovrà ...Trema il tabellone degli Australian Open. Lo scossone mediatico della storia Djokovic avrà, infatti, ripercussioni sui match degli Australian Open. La decisione di annullare il visto ...Cosa può accadere ora? L'annullamento del visto a Novak Djokovic apre diversi scenari. La decisione del ministro dell'Immigrazione australiano, Alex Hawke, di annullare il visto ...