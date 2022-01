Caso Djokovic, l'Australia revoca nuovamente il visto al campione (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il governo Australiano ha revocato per la seconda volta il visto d'ingresso al Novak Djokovic, che ora rischia l'espulsione dal Paese. Il provvedimento è stato adottato dopo che un giudice di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il governono hato per la seconda volta ild'ingresso al Novak, che ora rischia l'espulsione dal Paese. Il provvedimento è stato adottato dopo che un giudice di ...

officialmaz : In un post si IG #Djokovic denuncia generica disinformazione sul suo caso. Ma ammette un errore da parte del suo ag… - PiazzapulitaLA7 : La ricerca dei tamponi durante le vacanze natalizie, il rispetto delle norme anti-COVID, il dibattito sull'apertura… - RobertoBurioni : Djokovic 1) ha ammesso di non essersi vaccinato, quindi di essere un irresponsabile; 2) ha ammesso di avere avuto… - aedan83 : Spiegazione tecnica di come funziona il processo decisionale australiano per il caso Djokovic. - sardum : Non Djokovic più Me ne vado Non Djokovic più Davvero... ???? Ciao amore Ciao amore Ciao amore Ciao Cià cià cià ???? -