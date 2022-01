Caso Djokovic, Il visto annullato per la seconda volta. Cosa succede ora e cosa rischia (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Motivi di salute e di ordine pubblico“. L’Australia non guarda in faccia neppure al numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic e annulla con questa motivazione il visto una seconda volta. Il ministero dell’immigrazione australiano, con una nota ha spiegato i motivi per cui si è esposto una seconda volta, mantenendo la linea dura. La decisione arriva all’indomani del sorteggio del tabellone per gli Austalian Open, che prevedevano obbligo vaccinale per gli atleti. E non giocare lo slam al momento sembra davvero il minore dei mali per Nole. Da quanto si è appreso da quando è scoppiato il Caso Novak Djokovic rischia un bando di tre anni dall’ Australia, tranne che in determinate circostanze. ***Articolo in aggiornamento*** LEGGI ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Motivi di salute e di ordine pubblico“. L’Australia non guarda in faccia neppure al numero 1 del tennis mondiale Novake annulla con questa motivazione iluna. Il ministero dell’immigrazione australiano, con una nota ha spiegato i motivi per cui si è esposto una, mantenendo la linea dura. La decisione arriva all’indomani del sorteggio del tabellone per gli Austalian Open, che prevedevano obbligo vaccinale per gli atleti. E non giocare lo slam al momento sembra davvero il minore dei mali per Nole. Da quanto si è appreso da quando è scoppiato ilNovakun bando di tre anni dall’ Australia, tranne che in determinate circostanze. ***Articolo in aggiornamento*** LEGGI ...

officialmaz : In un post si IG #Djokovic denuncia generica disinformazione sul suo caso. Ma ammette un errore da parte del suo ag… - PiazzapulitaLA7 : La ricerca dei tamponi durante le vacanze natalizie, il rispetto delle norme anti-COVID, il dibattito sull'apertura… - RobertoBurioni : Djokovic 1) ha ammesso di non essersi vaccinato, quindi di essere un irresponsabile; 2) ha ammesso di avere avuto… - arcapitico : @alevilla1978 @paolobertolucci Certo come la tennista voracova da dicembre in Australia facendo anche un torneo e p… - edoludo : RT @AlessandraOdri: In Australia stanno valutando il caso #Djokovic e parlano di 5 anni di carcere. In Italia invece sbarcano illegalmente… -