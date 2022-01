Caso Djokovic, il premier serbo: “Attacchi e pressioni incomprensibili” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Attacco del presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, nei confronti di chi ha criticato Novak Djokovic per la sua querelle con l’Australia che per la seconda volta gli ha annullato il visto costringendolo, a meno di improbabili ribaltoni, a non giocare gli Australian Open: “Gli Attacchi e le pressioni su Novak Djokovic, cittadino serbo, per me sono incomprensibili”, che si è lamentato nel suo discorso della “pressione a cui è sottoposta la Serbia”, ricordando come i serbi “non possono essere privati ??della dignità e dell’orgoglio”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Attacco del presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, nei confronti di chi ha criticato Novakper la sua querelle con l’Australia che per la seconda volta gli ha annullato il visto costringendolo, a meno di improbabili ribaltoni, a non giocare gli Australian Open: “Glie lesu Novak, cittadino, per me sono”, che si è lamentato nel suo discorso della “pressione a cui è sottoposta la Serbia”, ricordando come i serbi “non possono essere privati ??della dignità e dell’orgoglio”. SportFace.

