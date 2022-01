Caso Djokovic | cancellato il visto

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Il governo australiano ha nuovamente annullato ilper Novaksostenendo che il numero uno del tennis mondiale non vaccinato può rappresentare un pericolo per la comunità. Il ministro dell’immigrazione Alex Hawke ha ribaltato la decisione del giudice che avevail primo annullamento del. Salvo sorprese il campione serbo dovrà rinunciare agli Australian Open. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il vincitore di due Roland Garros ha detto all' Adnkronos : 'esce malissimo da questa ... E' unsenza precedenti '.Novak, il ministro dell'Immigrazione australiano Alex Hawke ha cancellato il visto del tennista serbo. ' Ho esercito il mio potere di annullare il visto che Novakaveva ...Caso Novak Djokovic: il ministro dell'immigrazione australiano, Alex Hawke, ha annullato il visto del numero 1 del tennis che entro poche ore potrebbe essere costretto a lasciare il paese. Hawke ha ...Continua a far discutere il caso che ha per protagonista Novak Djokovic. Un giudice australiano ha accolto la richiesta dei legali dell'atleta per la sospensione dell'espulsione in ...