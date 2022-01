Cartabellotta: “Molte regioni andranno in zona arancione entro fine mese. Le misure del governo non sono sufficienti” (Di venerdì 14 gennaio 2022) “L’enorme quantità di nuovi casi, incontrando una popolazione suscettibile troppo numerosa, sta progressivamente saturando gli ospedali. Di conseguenza, Molte regioni si avviano verso la zona arancione entro fine mese“. sono le parole del presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, intervenuto al Tg News, su Cusano Italia Tv. Intervistato dal direttore dell’emittente, Gianluca Fabi, Cartabellotta spiega i dati del monitoraggio settimanale Gimbe, che mostrano tutti gli indicatori dell’epidemia in netta salita, e motiva l’apparente contraddittorietà tra la minore aggressività della variante Omicron e gli ospedali attualmente pieni: “Siamo di fronte a una variante estremamente contagiosa. Il problema è che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) “L’enorme quantità di nuovi casi, incontrando una popolazione suscettibile troppo numerosa, sta progressivamente saturando gli ospedali. Di conseguenza,si avviano verso la“.le parole del presidente della Fondazione Gimbe, Nino, intervenuto al Tg News, su Cusano Italia Tv. Intervistato dal direttore dell’emittente, Gianluca Fabi,spiega i dati del monitoraggio settimanale Gimbe, che mostrano tutti gli indicatori dell’epidemia in netta salita, e motiva l’apparente contraddittorietà tra la minore aggressività della variante Omicron e gli ospedali attualmente pieni: “Siamo di fronte a una variante estremamente contagiosa. Il problema è che ...

Advertising

fattoquotidiano : Cartabellotta: “Molte regioni andranno in zona arancione entro fine mese. Le misure del governo non sono sufficient… - Agnes_Ppr : @Gabriel49135747 @roseohara78 @AlessaV81 @toobigtofail01 @Cartabellotta @SimoneMoriOff La tizia mi ha bloccato, vol… - donalduck70 : @Cartabellotta Prof. Con tutto il rispetto, esulando in parte dal suo tweet ,qui per molti che, come me, hanno fatt… - Marilenapas : RT @fattoquotidiano: Cartabellotta: “Molte regioni andranno in zona arancione entro fine mese. Le misure del governo non sono sufficienti”… - Kick57624616 : Questo coso qui sotto non è un medico, dando false informazioni sta attentando alla vita di molte persone. È un pot… -