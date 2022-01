Caro bollette, Governo lavora a nuove misure. Sale pressing dei partiti (Di venerdì 14 gennaio 2022) Prende corpo il piano del Governo per far fronte alla questione energetica. Sul tavolo dell’esecutivo vi è il documento presentato al presidente del Consiglio al premier Mario Draghi, durante il periodo natalizio, dal ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, Un pacchetto di dieci misure, anche strutturali, per contenere il Caro-bollette che farà da base a un provvedimento in materia, probabilmente un decreto legge, che il Governo intende emanare entro la fine di gennaio. In particolare – secondo alcune indiscrezioni riportate dall’Ansa – si starebbe valutando una sterlizzazione dell’Iva sugli aumenti e un contributo sugli extraprofitti delle aziende del settore energetico. Ieri i tecnici del ministero dell’Economia e delle Finanze, del ministero dello Sviluppo economico e del ministero ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 14 gennaio 2022) Prende corpo il piano delper far fronte alla questione energetica. Sul tavolo dell’esecutivo vi è il documento presentato al presidente del Consiglio al premier Mario Draghi, durante il periodo natalizio, dal ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, Un pacchetto di dieci, anche strutturali, per contenere ilche farà da base a un provvedimento in materia, probabilmente un decreto legge, che ilintende emanare entro la fine di gennaio. In particolare – secondo alcune indiscrezioni riportate dall’Ansa – si starebbe valutando una sterlizzazione dell’Iva sugli aumenti e un contributo sugli extraprofitti delle aziende del settore energetico. Ieri i tecnici del ministero dell’Economia e delle Finanze, del ministero dello Sviluppo economico e del ministero ...

Advertising

virginiaraggi : Bene @LaCastelliM5s e Comitato economico M5S su pacchetto proposte per contrastare il “caro bollette”. Da Iva a con… - matteosalvinimi : In diretta al Tg4, ecco le proposte della Lega per evitare che il caro bollette paralizzi il Paese. - matteosalvinimi : Questa mattina alla Camera per presentare le proposte della Lega contro il caro-bollette di luce e gas: è e sarà l’… - santarellimarco : Caro bollette, stangata sui Comuni. Ricci (Ali): «L’aumento mette a dura prova gli enti locali». Mancinelli (Anci M… - severino_nappi : RT @matteosalvinimi: In diretta al Tg4, ecco le proposte della Lega per evitare che il caro bollette paralizzi il Paese. -