“Caro bollette emergenza nazionale”: Salvini chiede un decreto entro gennaio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen – “Il Caro bollette per luce e gas è una vera e propria emergenza nazionale: serve un decreto urgente, a gennaio“: Matteo Salvini torna in pressing sul governo. Bisogna “evitare la chiusura delle aziende e consentire alle famiglie di non stare al freddo e al buio”, afferma il leader della Lega. Intanto il governo sta lavorando a nuovi interventi per fronteggiare i rincari energetici. A partire dal pacchetto di dieci misure proposto dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Certo è che servono interventi strutturali e non interventi tampone. Anche perché i rincari energetici stanno incidendo pure sui consumi. Caro bollette, Salvini: “emergenza ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen – “Ilper luce e gas è una vera e propria: serve unurgente, a“: Matteotorna in pressing sul governo. Bisogna “evitare la chiusura delle aziende e consentire alle famiglie di non stare al freddo e al buio”, afferma il leader della Lega. Intanto il governo sta lavorando a nuovi interventi per fronteggiare i rincari energetici. A partire dal pacchetto di dieci misure proposto dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Certo è che servono interventi strutturali e non interventi tampone. Anche perché i rincari energetici stanno incidendo pure sui consumi.: “...

