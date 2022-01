Carmen Russo eliminata al Grande Fratello Vip: si salvano al televoto Soleil Sorge e Federica Calemme (Di sabato 15 gennaio 2022) Al Grande Fratello Vip è nuovamente tempo di eliminazione, che questa sera coinvolge un volto femminile del ricco cast del reality. Al televoto, la scorsa puntata, sono finite Soleil Sorge, Carmen Russo e Federica Calemme. Il verdetto di questa sera è decisivo per il futuro di una delle tre concorrenti e condanna una di loro all’uscita definitiva dai giochi: la meno votata del pubblico è Carmen Russo, costretta ai saluti. Carmen Russo eliminata dal gioco: lascia il GF Vip Carmen Russo, Soleil Sorge e Federica Calemme sono le tre concorrenti del ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 15 gennaio 2022) AlVip è nuovamente tempo di eliminazione, che questa sera coinvolge un volto femminile del ricco cast del reality. Al, la scorsa puntata, sono finite. Il verdetto di questa sera è decisivo per il futuro di una delle tre concorrenti e condanna una di loro all’uscita definitiva dai giochi: la meno votata del pubblico è, costretta ai saluti.dal gioco: lascia il GF Vipsono le tre concorrenti del ...

