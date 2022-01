Carmen Russo è l’eliminta della puntata del 14 gennaio 2022 del GF Vip (Di sabato 15 gennaio 2022) L’eliminata del 14 gennaio 2022 è Carmen Russo Questa sera, 14 gennaio 2022, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. La serata si è aperta con Alfonso Signorini che ha parlato di ciò che ha detto Gianmaria riguardo alla crisi di Soleil in seguito alla puntata di lunedì scorso. Si è L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 15 gennaio 2022) L’eliminata del 14Questa sera, 14, va in onda una nuovadel Grande Fratello Vip 6. La serata si è aperta con Alfonso Signorini che ha parlato di ciò che ha detto Gianmaria riguardo alla crisi di Soleil in seguito alladi lunedì scorso. Si è L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

ItalyAhs : Siete così stupide che per due volte di fila per fare fuori Soleil avete fatto fuori una Carmen Russo Proprio del… - Marco_p3 : @giansainato Quale trash avrebbe regalato Carmen Russo a parte quelle facce da svampita mentre gli altri parlano? Q… - Federic03354334 : Due eliminazioni immeritate. La Ruta nell'edizione precedenti e Carmeb Russo stasera. Forza Carmen #GFvip #GFvip - etsero80 : Carmen Russo fuori, poteva fare di più,ma non ha avuto il coraggio di far ragionare la malefica Soprano..#GFVip2021 - zainismyblood : RT @oocGFVIP: carmen russo lascia la casa con una piroetta #GFVIP -