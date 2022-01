Cannabis light, Conferenza Stato-Regioni vara un decreto che la rende illegale. L’associazione Coscioni: “Rischio carcere per i coltivatori” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Mentre un primo passo in avanti per la legalizzazione della Cannabis è Stato fatto con la validazione delle firme per il referendum, si rischia la messa al bando della Cannabis light, quella che contiene principalmente Cbd e viene venduta liberamente in negozi e tabaccherie. Il 12 gennaio la Conferenza Stato Regioni ha approvato un decreto interministeriale che mira a ridefinire “l’elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee”. Una versione che “rischia di cancellare, se non mandare in galera, l’intero settore della Cannabis light in Italia”, è l’allarme lanciato da Leonardo Fiorentini di Forum Droghe e Marco Perduca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Mentre un primo passo in avanti per la legalizzazione dellafatto con la validazione delle firme per il referendum, si rischia la messa al bando della, quella che contiene principalmente Cbd e viene venduta liberamente in negozi e tabaccherie. Il 12 gennaio laha approvato uninterministeriale che mira a ridefinire “l’elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee”. Una versione che “rischia di cancellare, se non mandare in galera, l’intero settore dellain Italia”, è l’allarme lanciato da Leonardo Fiorentini di Forum Droghe e Marco Perduca ...

elio_vito : Mentre la Camera votava per regolamentare le lobby, un incredibile uno-due a favore di case farmaceutiche e farmaci… - fattoquotidiano : Cannabis light, Conferenza Stato-Regioni vara un decreto che la rende illegale. L’associazione Coscioni: “Rischio c… - PiramideRossa : RT @dreamombra: Stiamo spingendo per il #ReferendumCannabis, ci siamo fatti un culo così, gente che ha macinato km per promuoverlo, la Cass… - arique80 : RT @LegaleMeglio: ???? L'università dell'Oregon pubblica uno studio che sembrerebbe dimostrare l'utilità della #cannabis per combattere l'inf… - usciamodalmedi1 : RT @LegaleMeglio: ???? L'università dell'Oregon pubblica uno studio che sembrerebbe dimostrare l'utilità della #cannabis per combattere l'inf… -