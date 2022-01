Cancellato di nuovo il visto a Novak Djokovic. Deve lasciare l'Australia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il ministro dell’immigrazione Australiano Hawke ha firmato l’ordine di ritiro del visto di Novak Djokovic. Il tennista serbo Deve quindi lasciare il paese, e non potrà partecipare agli Australian Open. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il ministro dell’immigrazioneno Hawke ha firmato l’ordine di ritiro deldi. Il tennista serboquindiil paese, e non potrà partecipare aglin Open.

