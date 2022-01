Campania zona gialla e Valle d’Aosta zona arancione, firmata ordinanza (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Campania passa in zona gialla e la Valle d’Aosta in zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che porterà le due Regioni al cambio di colore, rispettivamente da zona bianca e zona gialla. L’ordinanza è stata firmata alla luce del flusso dei dati del monitoraggio di Istituto superiore di sanità (Iss), ministero della Salute e Regioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lapassa ine lain. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’che porterà le due Regioni al cambio di colore, rispettivamente dabianca e. L’è stataalla luce del flusso dei dati del monitoraggio di Istituto superiore di sanità (Iss), ministero della Salute e Regioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

monicabi5 : Covid, oggi in Italia 186.253 contagi e 360 morti, Campania passa in zona gialla, Valle d'Aosta arancione: news e b… - salernonotizie : Campania in zona gialla, oggi l’annuncio: superate soglie di ricoveri e terapie intensive - nanotvit : La #Campania è zona gialla #Covid_19 #COVID19 - AnnaAlisa12 : RT @Solocarmen1: in Campania siamo in zona gialla, al nord i valdostani vanno peggio,sono arancioni, in pratica semi lockdown.è un girone i… - cocchi2a : RT @ultimoranet: #Coronavirus, da lunedì Val d’Aosta in zona arancione e Campania in zona gialla. Iss: variante Omicron in Italia all'81%.… -