Campania, lite sfocia nel sangue: il figlio litiga e il padre spara (Di venerdì 14 gennaio 2022) lite finisce in sparatoria, due feriti. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di ieri, 13 gennaio, a Montesarchio, in località Cirignano. Il ferimento a colpi d’arma da fuoco sarebbe arrivato al culmine di una lite. lite finisce in sparatoria nel beneventano Secondo una prima ricostruzione, Pellegrino Sellitto, 55 anni, dopo essersi reso conto che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 14 gennaio 2022)finisce intoria, due feriti. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di ieri, 13 gennaio, a Montesarchio, in località Cirignano. Il ferimento a colpi d’arma da fuoco sarebbe arrivato al culmine di unafinisce intoria nel beneventano Secondo una prima ricostruzione, Pellegrino Sellitto, 55 anni, dopo essersi reso conto che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

casertafocus : SPARI DOPO UNA LITE – Due feriti, uno è gravissimo I PRIMI DETTAGLI - statodelsud : Giugliano in Campania, finge lite e ruba borsello in un bar: arrestato - Pino__Merola : Giugliano in Campania, finge lite e ruba borsello in un bar: arrestato - codeghino10 : RT @SkyTG24: Giugliano in #Campania, finge lite e ruba borsello in un bar: arrestato - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Giugliano in #Campania, finge lite e ruba borsello in un bar: arrestato -