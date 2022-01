Cammina 12 ore con il padre in spalla per farlo vaccinare contro il Covid: la foto dall’Amazzonia è virale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ci sono volute ben sei ore di cammino all’andata e altrettante al ritorno, ma Tawy non si è scoraggiato e ha portato il padre sulle spalle per portarlo al centro medico più vicino e dargli l’opportunità di vaccinarsi contro il Covid-19. Il ragazzo, di soli 24 anni, appartiene al popolo degli Zó’è, una tribù piuttosto isolata che viva nel cuore della foresta amazzonica del Nord, in Brasile. Ad immortalare l’eroico gesto è stato il dottor Erik Jennings Simões, responsabile del team di vaccinatori. Brasile, il gesto disperato di Tawy per far vaccinare il padre Il ragazzo ha Camminato per sei ore attraversando ruscelli, burroni e colline nel tentativo di portare il padre – incapace di Camminare per gravi problemi di salute – a vaccinarsi. Per ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ci sono volute ben sei ore di cammino all’andata e altrettante al ritorno, ma Tawy non si è scoraggiato e ha portato ilsulle spalle per portarlo al centro medico più vicino e dargli l’opportunità di vaccinarsiil-19. Il ragazzo, di soli 24 anni, appartiene al popolo degli Zó’è, una tribù piuttosto isolata che viva nel cuore della foresta amazzonica del Nord, in Brasile. Ad immortalare l’eroico gesto è stato il dottor Erik Jennings Simões, responsabile del team di vaccinatori. Brasile, il gesto disperato di Tawy per farilIl ragazzo hato per sei ore attraversando ruscelli, burroni e colline nel tentativo di portare il– incapace dire per gravi problemi di salute – a vaccinarsi. Per ...

