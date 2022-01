Call of Duty: Modern Warfare 2, l’uscita sarà anticipata di un mese rispetto a Vanguard? (Di venerdì 14 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni, l’uscita di Call of Duty: Modern Warfare 2 arriverà “prima” rispetto agli ultimi due capitoli della serie. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questa news dedicata Siamo a gennaio e già da ora si inizia a parlare di uno dei titoli più attesi dell’anno e di ogni anno. Parliamo del nuovo capitolo della saga (ormai annuale) di Call of Duty. Vanguard, il capitolo targato 2021 ci ha lasciato un po’ interdetti. Ne abbiamo apprezzato le potenzialità ma, allo stesso tempo, abbiamo ritenuto fin troppo evidenti delle lacune sia per quanto riguarda il comparto single player e sia per quanto riguarda il multiplayer. Nel 2022, però, arriverà Call of Duty: ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 14 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni,diof2 arriverà “prima”agli ultimi due capitoli della serie. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questa news dedicata Siamo a gennaio e già da ora si inizia a parlare di uno dei titoli più attesi dell’anno e di ogni anno. Parliamo del nuovo capitolo della saga (ormai annuale) diof, il capitolo targato 2021 ci ha lasciato un po’ interdetti. Ne abbiamo apprezzato le potenzialità ma, allo stesso tempo, abbiamo ritenuto fin troppo evidenti delle lacune sia per quanto riguarda il comparto single player e sia per quanto riguarda il multiplayer. Nel 2022, però, arriveràof: ...

