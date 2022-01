California: governatore nega la libertà all’assassino di RFK (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il governatore della California, Gavin Newsom nega la libertà condizionale a Sirhan Sirhan, l’assassino di Robert F. Kennedy. La vedova di Kennedy, Ethel Kennedy, e sei dei suoi figli hanno ringraziato il governatore per la decisone presa. Il governatore della California nega la libertà all’assassino di RFK? Il governatore della California, Gavin Newsom, ha Leggi su periodicodaily (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ildella, Gavin Newsomlacondizionale a Sirhan Sirhan, l’assassino di Robert F. Kennedy. La vedova di Kennedy, Ethel Kennedy, e sei dei suoi figli hanno ringraziato ilper la decisone presa. Ildellaladi RFK? Ildella, Gavin Newsom, ha

Advertising

repubblica : Usa, non uscirà dal carcere l'assassino di Bob Kennedy. Il governatore della California accoglie l'appello dei figli - Billa42_ : California: governatore nega la libertà all’assassino di RFK - holertogni : @Agenzia_Ansa Il governatore della California nega libertà vigilata all' assassino di Bob Kennedy, ben fatto . Tut… - Daniele_Manca : Negata la libertà all’assassino di Bob Kennedy. La decisione è stata presa dal governatore della California. Sirhan… - BasakaylaP : RT @repubblica: Usa, non uscirà dal carcere l'assassino di Bob Kennedy. Il governatore della California accoglie l'appello dei figli https:… -