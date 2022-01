Calenda prova a mettere radici nel Sannio: domani il primo congresso provinciale di Azione (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ in programma per domani, al Teatro della Libertà, il primo congresso provinciale di Azione, il partito che fa riferimento a Calenda e Richetti. E quanto si legge nella nota diffusa dall’ufficio stampa di Azione. “Azione, di Carlo Calenda e Matteo Richetti, celebra quest’anno, il suo primo congresso nazionale, con l’obiettivo, tra gli altri, di dotarsi anche di un’organizzAzione capillare in tutto il Paese.A Benevento, domani 15 gennaio alle ore 9:00 presso il “Teatro della Libertà” in Via S.Colomba, si terrà il primo congresso provinciale di Benevento in Azione.L’evento ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ in programma per, al Teatro della Libertà, ildi, il partito che fa riferimento ae Richetti. E quanto si legge nella nota diffusa dall’ufficio stampa di. “, di Carloe Matteo Richetti, celebra quest’anno, il suonazionale, con l’obiettivo, tra gli altri, di dotarsi anche di un’organizzcapillare in tutto il Paese.A Benevento,15 gennaio alle ore 9:00 presso il “Teatro della Libertà” in Via S.Colomba, si terrà ildi Benevento in.L’evento ...

Ultime Notizie dalla rete : Calenda prova Quirinale, Pd e Renzi: Mattarella bis. Asse nel nome di Sassoli ... un pontiere, almeno per un giorno o due prova a superarli o li si dissimula intorno a questa sala ... il segretario Letta e i renziani e ex renziani che non tifano per lui, Calenda e Bersani, la Raggi ...

Salvini: "Lega al governo anche senza Draghi". Continuano manovre per il Quirinale Ma si prova a ragionare su nomi come Moratti, Frattini, Casellati (Salvini ha detto no a Giuliano ... Intanto nasce una federazione tra +Europa di Emma Bonino e Azione di Carlo Calenda e Bonino, eterna ...

Berlusconi deve sudarsi anche i voti dei centristi (che sotto sotto vogliono Draghi) Viva Mario Draghi, siamo fedeli a Silvio Berlusconi, meglio un bis di Sergio Mattarella. Il centro recita a soggetto. Tra i principali partiti di governo e d’opposizione non cè ...

