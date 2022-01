Calciomercato | Venezia Ufficiale arrivo Nani | contratto fino al 2023

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @VeneziaFC_IT | Trattativa in corso per il ritorno in Italia di #Nani - DiMarzio : .@VeneziaFC_IT, vicinissimo #Nani: oggi giornata cruciale per chiudere la trattativa - DiMarzio : #Calciomercato | #SerieA, il @VeneziaFC_IT ha depositato il contratto di #Nani - infoitsport : Calciomercato, tutte le trattative: Nani al Venezia, Arthur verso l'Arsenal - infoitsport : UFFICIALE - Calciomercato, Nani è un nuovo giocatore del Venezia: il comunicato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Venezia

L'esterno classe 1986 torna in Italia dove ha giocato con la maglia della Lazio- Ilha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante classe 1986Luis Ca rlos Almeida Da Cunha, meglio conosciuto Nani, che ha sottoscritto un accordo che lo legherà al club arancioneroverde fino al ...Giornata importante anche per il, alla ricerca di grandi nomi per assicurarsi un posto nella prossima Serie A : i lagunari puntano in alto e oggi hanno reso noto l'acquisto di Nani , ex ...L’infortunio di Tomori in Coppa Italia contro il Genoa spinge il Milan ad accelerare la ricerca di un difensore ...La partita Venezia - Empoli del 16 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022 ...