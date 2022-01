Calciomercato Napoli, spunta il sostituto di Insigne: colpo da 50 milioni (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Napoli studia un gran colpo sul Calciomercato per sostituire Lorenzo Insigne. L’affare ha il valore di 50 milioni: i dettagli. In estate il Napoli si separerà da Lorenzo Insigne che ha siglato un ricchissimo contratto con il Toronto FC, così la dirigenza è tornata a lavorare sul Calciomercato. Così adesso Aurelio De Laurentiis sogna in grande ed è pronto a regalare ai tifosi un gran colpo direttamente dall’Argentina. Per completare la trattativa ci sarà bisogno di 50 milioni, proprio per battere la concorrenza di Atalanta e Nizza. La dirigenza azzurra lavora sul mercato per sostituire il Capitano (via Getty Images)Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno messo nel mirino il talento del ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilstudia un gransulper sostituire Lorenzo. L’affare ha il valore di 50: i dettagli. In estate ilsi separerà da Lorenzoche ha siglato un ricchissimo contratto con il Toronto FC, così la dirigenza è tornata a lavorare sul. Così adesso Aurelio De Laurentiis sogna in grande ed è pronto a regalare ai tifosi un grandirettamente dall’Argentina. Per completare la trattativa ci sarà bisogno di 50, proprio per battere la concorrenza di Atalanta e Nizza. La dirigenza azzurra lavora sul mercato per sostituire il Capitano (via Getty Images)Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno messo nel mirino il talento del ...

