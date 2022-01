Calciomercato Milan – Gabbia, futuro incerto: le ultime | PM News (Di venerdì 14 gennaio 2022) Le ultime News sul Calciomercato del Milan: in bilico il futuro di Matteo Gabbia. Il difensore può rimanere, ma diversi club sono interessati Leggi su pianetamilan (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lesuldel: in bilico ildi Matteo. Il difensore può rimanere, ma diversi club sono interessati

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @TorinoFC_1906 | Contatti con il @acmilan per #Pellegri - DiMarzio : Il punto sul mercato del @acmilan dopo l'infortunio di #Tomori - SkySport : ULTIM'ORA COPPA ITALIA OTTAVI DI FINALE, MILAN-GENOA 3-1 Il post partita su Calciomercato l'Originale #SkySport… - cmdotcom : #Milan, anche qualche sorriso: Ibra torna in gruppo, nessun problema per #Maignan - sportli26181512 : Milan, anche qualche sorriso: Ibrahimovic torna in gruppo, nessun problema per Maignan: Il Milan può anche sorrider… -